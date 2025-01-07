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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серебряков о Дыняке: «В раздевалке «Авангарда» нельзя телефоном пользоваться – это штраф. Это был небольшой шок для всех»

Устройство оказалось на площадке во время игры «Ак Барса» против «Авангарда» (1:3) в Фонбет чемпионате КХЛ.

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