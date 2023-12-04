73% посещений сайтов теперь генерируют боты. С вредоносной активностью

С января по сентябрь нынешнего года почти три четверти посещений сайтов и взаимодействий с приложениями совершались вредоносными ботамиПо данным специалистов по кибербезопасности из компании Arkose Labs, 73% взаимодействий с сайтами и приложениями в период с января по сентябрь уходящего года были выполнены отнюдь не пользователями интернета, а ботами.