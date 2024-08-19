Маск опроверг связь с Кадыровым: «Думаешь, я подарил ему Cybertruck?»

Бизнесмен прокомментировал домыслы публики Илон Маск globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer Несколько дней назад глава Чеченской республики Рамзан Кадыров презентовал новенький электромобиль Tesla Cybertruck.
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