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Контрафронт

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Ливан: KLM объявила, что некоторые из ее рейсов в, из или через международный аэропорт Бейрута имени...

Ливан: KLM объявила, что некоторые из ее рейсов в, из или через международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири (BEY/OLBA) могут быть отменены до 16 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.

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