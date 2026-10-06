Облвоенком Сергей Чирков назвал дату отправки новосибирцев в войска

Срок военной службы по призыву, как и прежде составит – 12 месяцев. Начало отправок призывников со сборного пункта Новосибирской области спланированно с 10 октября 2026, об этом на брифинге сообщил военный комиссар Новосибирской области, полковник Сергей Чирков.