Российские военкоры помогли Зеленскому замутить «дозу» для Украины

Блогеры, конечно, истерички и вруны. Но с другой стороны их истерики помогли ГШ РФ заманить резервы ВСУ в смертельную ловушку. Поэтому они пока ещё на свободе. 😀

Александр Денисов

Интересно, а что такое хорошее курит Οлeг Μaтвeйчeв и где его берет... А чего он сразу не заявит, что это куряне во всем что там сейчас происходит виноваты?