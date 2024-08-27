Политнавигатор Уκpaинcκοe втοpжeниe в Κуpcκую οблacть ɜaκοнчилοcь бы «нa втοpοй дeнь», ecли бы нa нeгο в Ροccии нe οбpaщaли cтοльκο внимaния.
Российские военкоры помогли Зеленскому замутить «дозу» для Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
https://ok.ru/group/54218213163008/topic/163530140944384
Политолог Сергей Михеев наваливает базу: "У российского... | Интересный контент в группе РУССКОЕ БРАТСТВО 🇷🇺
OK.RU
Ответить
8 час.
Кошмар
Блогеры, конечно, истерички и вруны. Но с другой стороны их истерики помогли ГШ РФ заманить резервы ВСУ в смертельную ловушку. Поэтому они пока ещё на свободе. 😀
Ответить
5 час.
Александр Денисов
Интересно, а что такое хорошее курит Οлeг Μaтвeйчeв и где его берет... А чего он сразу не заявит, что это куряне во всем что там сейчас происходит виноваты?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии