США возобновили ракетные удары по военным объектам в Иране

Вооружённые силы США приступили к новой волне авиаударов по военным объектам на территории Ирана. По данным официальных источников, атаки начались ранним утром и стали уже тринадцатым по счёту подобным мероприятием.
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