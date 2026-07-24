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FiNE NEWS

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США возобновили ракетные удары по военным объектам в Иране

Вооружённые силы США приступили к новой волне авиаударов по военным объектам на территории Ирана. По данным официальных источников, атаки начались ранним утром и стали уже тринадцатым по счёту подобным мероприятием.

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