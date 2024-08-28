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Новости Тамбова

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Тамбовские медики одержали победу в конкурсе "Серафимовский врач – 2024"

Тамбовские медики одержали победу в конкурсе "Серафимовский врач – 2024"

Тамбовские медики вошли в число победителей конкурса "Серафимовский врач – 2024". На всероссийском профессиональном конкурсе Тамбовскую область представляли шесть сотрудников государственных медицинских учреждений.

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