Тамбовские медики одержали победу в конкурсе "Серафимовский врач – 2024"

Тамбовские медики вошли в число победителей конкурса "Серафимовский врач – 2024". На всероссийском профессиональном конкурсе Тамбовскую область представляли шесть сотрудников государственных медицинских учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии