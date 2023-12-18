Телеведущая Кононова: герои СВО показывают любовь к Родине поступками

Участники спецоперации на Украине демонстрируют героизм, не только отбиваясь от противника. О выдающихся поступках российских бойцов и о том, как они показывают любовь к Родине, порассуждала ведущая «360» Елена Кононова.
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