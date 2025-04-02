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Военное обозрение

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Ядерные силы ВВС США на спутниковых снимках: дальняя бомбардировочная авиация

Ядерные силы ВВС США на спутниковых снимках: дальняя бомбардировочная авиация

В 1960-е годы роль и возможности дальних бомбардировщиков как средства первого удара резко снизились, но они до сих пор являются элементом американской ядерной триады.

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