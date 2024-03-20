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Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину

Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину

Конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации, считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.

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