Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину

Конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации, считает лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.