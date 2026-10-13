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До минус 16,7% ВВП: МВФ предсказал глубокий спад странам Персидского залива

Кувейт, Ирак и Катар могут потерять более 15% ВВП за год. Саудовской Аравии МВФ теперь прогнозирует сокращение экономики вместо роста.

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