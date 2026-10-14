В Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре правоохранителями пресечено хищение бюджетных средств в образовательном учреждении

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Сургуту во взаимодействии с коллегами из РУ ФСБ России по Тюменской области выявили и пресекли схему хищения бюджетных денежных средств в одном из казённых образовательных учреждений города.