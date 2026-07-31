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«Амкал» и 2Drots снова сыграют в одной группе по результатам жеребьевки Кубка Лиги-2026

Состоялась жеребьевка WINLINE Кубка Лиги-2026. Группа А: СКА, ФК «10», « СиндЕкат », FC ViBE, Prime Squad, « Апсны ».

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