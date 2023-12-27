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Бернарду о Феликсе в «Атлетико»: «Он оказался не в том месте из-за обстоятельств, «Бенфике» больше подходил вариант с мадридцами. Поменяй нас с Жоау местами – я бы тоже там не преуспел»

Бернарду о Феликсе в «Атлетико»: «Он оказался не в том месте из-за обстоятельств, «Бенфике» больше подходил вариант с мадридцами. Поменяй нас с Жоау местами – я бы тоже там не преуспел»

«Надо понимать, что футболисты идут разными путями. Моя карьера началась в «Монако», Феликса – в «Бенфике».

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