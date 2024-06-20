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В США попытались понять, чего добилась Украина с помощью саммита без России

В США попытались понять, чего добилась Украина с помощью саммита без России

Накануне швейцарской встречи российский лидер выступил с собственным мирным предложением В "мирном" саммите по Украине, который прошел в минувшие выходные в Швейцарии, приняли участие около 100 стран, в основном западных.

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Сергей Андросов
Уму не растяжимо!
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