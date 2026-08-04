Как я выбирала идеальную посудомоечную машину: три аргумента в пользу немецкой инженерии

Долгое время мытье посуды было для меня тем еще испытанием. Вечерние посиделки с друзьями или семейный ужин оставляли после себя горы тарелок, а перспектива стоять у раковины вместо отдыха, честно говоря, удручала.
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