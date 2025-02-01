Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    пиздатадт! Тебе тяжко в стройбатовских войсках довелось! Понимаю! Но таких идиотов только так и только там ИМЕННО ТАК...iportal24, Чехия ...
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А куда же делись наши «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры»?

А куда же делись наши «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры»?

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Борис Рожин С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Автор с БПЛА как то понятно, а вот заголовок то о чём?
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Уничтожать танки и пр... копеечными дронами выгоднее...нежели тратить Искандер или кинжал на это говно.
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13 час.
Николай Сопляков
Даи &quot;Фагот&quot; относительно танка не дорого.
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7 час.
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