Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Борис Рожин С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины.
А куда же делись наши «Калибры», «Кинжалы», «Искандеры»?
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Автор с БПЛА как то понятно, а вот заголовок то о чём?
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Уничтожать танки и пр... копеечными дронами выгоднее...нежели тратить Искандер или кинжал на это говно.
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13 час.
Николай Сопляков
Даи "Фагот" относительно танка не дорого.
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7 час.
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