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Аргументы и Факты

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Массовая атака на Ярославль: сбили 88 БПЛА, сгорел дом, перекрыто движение

Массовая атака на Ярославль: сбили 88 БПЛА, сгорел дом, перекрыто движение

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили 88 дронов, повреждены жилые дома и автомобили, временно перекрыто движение на выезде из Ярославля.

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