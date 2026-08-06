Массовая атака на Ярославль: сбили 88 БПЛА, сгорел дом, перекрыто движение

В ночь на 6 августа Ярославская область подверглась самой массовой атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и РЭБ уничтожили 88 дронов, повреждены жилые дома и автомобили, временно перекрыто движение на выезде из Ярославля.
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