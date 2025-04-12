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Кардиолог Головина: твердые сыры разрушают стенки сосудов

Кардиолог Головина: твердые сыры разрушают стенки сосудов

Некоторые продукты постепенно нагружают сердце и разрушают сосуды. Многие считают полезными сыры, но на самом деле они могут привести к гипертонии и головным болям, предупредила в беседе с «Царьградом»«Царьградом»кардиолог Марина Головина.

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