Кардиолог Головина: твердые сыры разрушают стенки сосудов

Некоторые продукты постепенно нагружают сердце и разрушают сосуды. Многие считают полезными сыры, но на самом деле они могут привести к гипертонии и головным болям, предупредила в беседе с «Царьградом»«Царьградом»кардиолог Марина Головина.
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