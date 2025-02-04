Политолог Пинчук: украинские ископаемые занимают важное место в стратегии Трампа

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о готовности продолжить поддержку Киева в обмен на украинские полезные ископаемые, в частности, редкоземельные металлы.
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