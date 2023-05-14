smi.today

4 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    Так кто должен снимать прогнившие кадры? полагаю, тот, кто выше по должности. А если не снимают, то кто должен снимат...«Наши генералы бр...
  • Виктор Гутман
    Поражает идиотизм охранников и тех, кто над ними причастен к недопуску главы СКР!!! А. Бастрыкин (не Быстрыкин!) впра...Охрана не пустила...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Да не дай бог.Пригожин стал лид...

Польский депутат Пашик пожаловался, что дешевый украинский спирт «затопил» местный рынок

Польский депутат Пашик пожаловался, что дешевый украинский спирт «затопил» местный рынок

В своем обращении к главе польского Минсельхоза депутат Сейма Польши Кшиштоф Пашик выразил озабоченность в связи с неконтролируемым ввозом дешевого украинского спирта, что приводит к значительным убыткам для польских производителей алкоголя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх