Польский депутат Пашик пожаловался, что дешевый украинский спирт «затопил» местный рынок

В своем обращении к главе польского Минсельхоза депутат Сейма Польши Кшиштоф Пашик выразил озабоченность в связи с неконтролируемым ввозом дешевого украинского спирта, что приводит к значительным убыткам для польских производителей алкоголя.
В своем обращении к главе польского Минсельхоза депутат Сейма Польши Кшиштоф Пашик выразил озабоченность в связи с неконтролируемым ввозом дешевого украинского спирта, что приводит к значительным убыткам для польских производителей алкоголя.
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