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В родительских чатах в станице Динской появились сообщения о минировании двух местных школ

В родительских чатах в станице Динской появились сообщения о минировании двух местных школ

В родительских чатах в станице Динской появились сообщения о минировании двух местных школВ родительских  школьных чатах жители станицы Динской обсуждают информацию о минировании школ номер 1 и 3 в райцентре.

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