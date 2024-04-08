В родительских чатах в станице Динской появились сообщения о минировании двух местных школ

В родительских чатах в станице Динской появились сообщения о минировании двух местных школВ родительских школьных чатах жители станицы Динской обсуждают информацию о минировании школ номер 1 и 3 в райцентре.
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