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Захарова: Удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет понят, как прямое участие Германии в конфликте

Захарова: Удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет понят, как прямое участие Германии в конфликте

Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц обозначил целью для нанесения удара Крымский мост.Лидеру Христианского демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу необходимо понять, что гипотетический удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расценен как прямое участие Германии в конфликте на стороне Украины.

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Комментарии
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NZ
N Z
А разве Захарова не говорила также о Скальпах, Штормах и Джасмах? Опять дешевый понт. Хохлы раньше по Крымскому чем стреляли? Почему не разбомбили Лондон или Париж? Иногда лучше молчать!
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