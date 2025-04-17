Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц обозначил целью для нанесения удара Крымский мост.Лидеру Христианского демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу необходимо понять, что гипотетический удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расценен как прямое участие Германии в конфликте на стороне Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии