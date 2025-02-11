«Газпром» отправил на пенсию топ-менеджера Касьян, СМИ называли ее сестрой Миллера

На должность начальника департамента 715 вместо Елены Касьян назначили Александра Шагова. По данным пресс-службы, в «Газпроме» он работает с 2010 года и ранее занимал пост заместителя начальника департамента 715.
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