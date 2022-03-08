Закон об уголовном наказании за фейки. О чем предупреждают юристы

Евгения Стогова © Предоставлено: РБК Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 марта 2022 года, подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.
Евгения Стогова © Предоставлено: РБК Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 марта 2022 года, подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям.
Свежие комментарии