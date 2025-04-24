Эксперт: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного

Но произойдет это не скоро Землетрясение в Стамбуле 23 апреля было предвестником более масштабного магнитудой 7-7,2, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, сказал в интервью РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.
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