Эксперт: землетрясение в Стамбуле было предвестником более масштабного

Но произойдет это не скоро Землетрясение в Стамбуле 23 апреля было предвестником более масштабного магнитудой 7-7,2, которое ожидается между 2045 и 2075 годами, сказал в интервью РИА Новости турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.