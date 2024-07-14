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Новости Омска

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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в регионе

В МЧС предупредили об ухудшении погоды в регионе. До конца сегодняшнего дня с сохранением ночью на территории Омской области ожидается очень сильный дождь, гроза, град и ветер.

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