Россиянку оштрафовали за ложь об изнасиловании

В Ленске женщина заплатит 20 тысяч рублей за ложь об изнасиловании В городе Ленске в Якутии 33-летнюю местную жительницу приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за ложный донос об изнасиловании, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Саха.