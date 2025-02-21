Россиянку оштрафовали за ложь об изнасиловании

В Ленске женщина заплатит 20 тысяч рублей за ложь об изнасиловании В городе Ленске в Якутии 33-летнюю местную жительницу приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей за ложный донос об изнасиловании, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Саха.
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