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Медвежий угол

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МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ ДАЛИ ПОБЛАЖКУ САМАРСКИЕ ДЕПУТАТЫ. РЕШЕНИЕ ВЫЗВАЛО НЕГОДОВАНИЕ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ ДАЛИ ПОБЛАЖКУ САМАРСКИЕ ДЕПУТАТЫ. РЕШЕНИЕ ВЫЗВАЛО НЕГОДОВАНИЕ

Самарские депутаты поддержали изменения в законе о предоставлении материальной помощи многодетным семьям.

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Комментарии
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ТЦ
Татьяна Ц
Что тут скажешь, оперативно работают диаспоры, вовремя занесли мзду самарским депутатам. Обидно за Державу!!!
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10 час.
вд
валерий двойнишников
Значит и в Самаре есть враги Русского мира. Проснись народ))
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8 час.
Сергей Кептицин
депутат Максим Гусейнов - ну, совсем русский! Откуда появился? Такие, обычно, прибрали овощную базу, а с деньгами - местную думу.
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5 мин.

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