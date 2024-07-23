Поддержка со стороны бывшего патрона — Джо Байдена далеко не гарантирует Камале Харрис победу в президентской гонке, в которую, как стало ранее известно, она официально включилась.
Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США
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Сергей Ковалев
"... Камала Харрис ... вместо Джо Байдена" — это не "обмен шила на мыло", как пишет автор, это "все чудесатее и чудесатее" фигуры на амероолимпе. если ещё "вчера" сильное удивление вызывали еврофигуры, явно несамостоятельные, назначаемые в регрессе, то сегодня речь о гегемоне, идущему тем же путем. что в основе! - в основе теневое управление, никак не связанное с национальными интересами, идейно наднациональное. вопрос ВВП - с кем говорить? - остается не просто без ответа, вопрос просто засыпается всеми этими камалами-шольцами-макронами и пр. марионетками количественно, отражая этим отсутствие ответа качественного. как промежуточный вывод, - остается строить своё пространство, развивать его, защищать его.., а там, как кривая вывезет. а она вывезет, если делать, что должно!
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