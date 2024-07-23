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Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США

Вцепятся в глотку? Кто помешает Камале Харрис в выдвижении кандидатом в президенты США

Поддержка со стороны бывшего патрона — Джо Байдена далеко не гарантирует Камале Харрис победу в президентской гонке, в которую, как стало ранее известно, она официально включилась.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;... Камала Харрис ... вместо Джо Байдена&quot; — это не &quot;обмен шила на мыло&quot;, как пишет автор, это &quot;все чудесатее и чудесатее&quot; фигуры на амероолимпе. если ещё &quot;вчера&quot; сильное удивление вызывали еврофигуры, явно несамостоятельные, назначаемые в регрессе, то сегодня речь о гегемоне, идущему тем же путем. что в основе! - в основе теневое управление, никак не связанное с национальными интересами, идейно наднациональное. вопрос ВВП - с кем говорить? - остается не просто без ответа, вопрос просто засыпается всеми этими камалами-шольцами-макронами и пр. марионетками количественно, отражая этим отсутствие ответа качественного. как промежуточный вывод, - остается строить своё пространство, развивать его, защищать его.., а там, как кривая вывезет. а она вывезет, если делать, что должно!
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