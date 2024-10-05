Фура в дрифте, горящий БЕЛАЗ и легендарный мост глупости – фееричная подборка!

Профессия водителя дальнобойного грузовика настолько удивительна, специфична и богата на события (как бы ни казалась вам монотонной многокилометровая поездка за рулем фуры), что публикация видео с их дорожными приключениями – процесс поистине бесконечный.
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