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Путин: стоит задача сделать навигацию по Севморпути круглогодичной

Путин: стоит задача сделать навигацию по Севморпути круглогодичной

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что сейчас перед властями страны стоит задача сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной.

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