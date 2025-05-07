Украинская язык – культурный продукт, который нужно навязывать несознательному обществу через силу. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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