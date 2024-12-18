Украина готова к переговорам с кем угодно и в любом формате, но требует усиления своих позиций, в том числе членства в НАТО и ЕС.
Мы готовы к переговорам, но с позиции силы – Зеленский
Комментарии
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Михаил Шаповалов
О какой силе идет речь? Силы нет. А самое слабое место бывшего артиста в том, что он сильно просрочен. Сегодня те, кто пытается ему помогать, должны понимать, что все договоры с ним не стоят и той бумаги, на которой написаны и помощь шоумену ни когда не окупится. Прощайте денежки.
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