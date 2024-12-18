Мы готовы к переговорам, но с позиции силы – Зеленский

Михаил Шаповалов

О какой силе идет речь? Силы нет. А самое слабое место бывшего артиста в том, что он сильно просрочен. Сегодня те, кто пытается ему помогать, должны понимать, что все договоры с ним не стоят и той бумаги, на которой написаны и помощь шоумену ни когда не окупится. Прощайте денежки.