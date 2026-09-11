В Таганроге водитель Škoda насмерть сбил 79-летнего пешехода

В Таганроге вечером 11 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода. По информации региональной Госавтоинспекции, 64-летний водитель автомобиля «Шкода Фабия» двигался по Смирновскому переулку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Андрей Медведев к...
- "40 литров и ника...
- Латвия возглавит ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым