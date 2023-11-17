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Яшкин о 900 очках Шипачева: «Играющая легенда. Отметим тем, что отдохнем и подготовимся к следующему матчу»

Шипачев набрал 900-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ в игре с «Динамо» (4:1). – Вадим Шипачев набрал 900-е очко в КХЛ.

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