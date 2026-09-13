Страна и люди
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Страна и люди

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Один выстрел остановил колонну: танкисты отбили атаку ВСУ под Добропольем

Один выстрел остановил колонну: танкисты отбили атаку ВСУ под Добропольем

Три боевые машины и танк Leopard попытались рано утром провести контратаку под Добропольем. Колонна ВСУ вышла на открытый участок местности и направилась в сторону позиций группировки «Центр», однако далеко продвинуться не успела.

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