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Спиряков об участии ФК «Банка» в Кубке Лиги: «Я был против. Вайб «Банки» в матчах, которые никто не видел, и в качественном монтаже»

– Часть состава «Банки» старички «Амкала». Ждать ли тебя там? – Почти вся команда старички. Я и так занимаюсь всем, связанным со структурами «Амкала».

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