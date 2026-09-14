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Мировое обозрение

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Освобождённые из плена в Мали россияне считают, что за боевиками стоит Киев

Освобождённые из плена в Мали россияне считают, что за боевиками стоит Киев

755 дней в цепях посреди Сахары — таков оказался срок неволи для россиян Александра Ефремова и Василия Нагалева, освобожденных из плена в Мали.

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