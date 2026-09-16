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Царьград

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УЕФА запретил фанатам "Марселя" поездку на матч с "Бешикташем"

УЕФА запретил фанатам "Марселя" поездку на матч с "Бешикташем"

УЕФА запретила болельщикам "Марселя" посещать матч Лиги Европы против "Бешикташа" 17 сентября в Стамбуле.

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