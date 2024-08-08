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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область поможет пострадавшим жителям Курской области

Новосибирская область поможет пострадавшим жителям Курской области

«Новосибирская область выражает слова поддержки жителям Курской области. Как и вся страна наш регион откликнулся на призыв Президента России Владимира Владимировича Путина — мои коллеги по региональному правительству находятся на связи с представителями региональной власти Курской области.

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