"То густо, то пусто". Как живут кинотеатры на Алтае без голливудских фильмов

Российские фильмы до конца не смогли заменить западные блокбастеры Голливудские кинокомпании пока не планируют возвращаться на российский рынок, но такое развитие событий в будущем эксперты отрасли не исключают.
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