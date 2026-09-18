В Ивановской области жительница Родников лишилась «Тойоты» за 1,6 млн за пьяную езду

35-летняя женщина уже привлекалась за вождение в нетрезвом виде, но снова села за руль. Суд дал ей 200 часов обязательных работ и лишил прав на 2 года.
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