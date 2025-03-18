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Техническая неисправность задержала вылет "Уральских авиалиний" из Владивостока

Техническая неисправность задержала вылет "Уральских авиалиний" из Владивостока

Авиарейс компании "Уральские авиалинии" из Владивостока в Екатеринбург задержан из-за технической неисправности самолета.

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