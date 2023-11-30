Разработчики популярного выживача Sons Of The Forest раскрыли точную дату выхода ве...

Разработчики популярного выживача Sons Of The Forest раскрыли точную дату выхода версии 1.0Разработчики из студии Endnight Games Ltd сообщили точную дату выхода полной версии симулятора выживания с открытым миром Sons Of The Forest, который с февраля этого года находится в раннем доступе Steam.
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