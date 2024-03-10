ВС РФ уничтожили в ДНР несколько складов топлива и боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии.
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