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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Все мы видели фотографии "Титаника", покоящегося на дне океана. А как насчет айсберга, который его потопил? Этот, простите за каламбур, леденящий душу снимок, а также многие другие, после которых даже ванну принимать страшно — в этой подборке.

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