Жуткие фотографии океана, после которых никогда не захочется покидать сушу

Все мы видели фотографии "Титаника", покоящегося на дне океана. А как насчет айсберга, который его потопил? Этот, простите за каламбур, леденящий душу снимок, а также многие другие, после которых даже ванну принимать страшно — в этой подборке.
Все мы видели фотографии "Титаника", покоящегося на дне океана. А как насчет айсберга, который его потопил? Этот, простите за каламбур, леденящий душу снимок, а также многие другие, после которых даже ванну принимать страшно — в этой подборке.
Свежие комментарии