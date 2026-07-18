Начальник Генштаба наградил бойцов группировки «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на командном пункте группировки войск «Запад» вручил военнослужащим государственные награды.
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