Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

Пострадавших и разрушений не зафиксировано Согласно информации, опубликованной мэром Москвы Сергеем Собяниным в его Telegram-канале, атака беспилотного летательного аппарата была успешно предотвращена силами противовоздушной обороны (ПВО) в Раменском городском округе.